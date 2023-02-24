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救護人員遭攻擊致腦震盪 新莊醉男酒醒稱不記得

2023/2/24 10:26
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（中央社記者高華謙新北24日電）新北市新莊區一名酒醉的陳姓男子22日晚間出拳攻擊協助他送醫的吳姓消防救護人員，造成輕微腦震盪等傷勢，遭吳男提告；陳男酒醒後則稱自己什麼都不記得了。

新北市政府警察局新莊分局22日晚間近11時許獲報，有人在新泰醫院攻擊消防救護人員。

警方調查，57歲陳姓男子在新莊區四維路租屋處疑因酒醉自摔，造成額頭擦挫傷，因此房東協助聯繫救護人員將他送到新泰醫院治療。

結果救護車抵達醫院急診室門口時，陳男立即跳下救護車，準備離去，29歲吳姓救護員擔心他被車撞，立刻追上去拉回，不料，陳男不僅飆罵髒話，還揮拳毆打吳男，造成吳男左臉頰挫傷及輕微腦震盪。

由於陳男當下喝得酩酊大醉、意識不清，員警先把他帶回派出所保護管束；吳男驗傷後，對陳男提出傷害告訴。陳男酒醒後，則稱自己什麼都不記得。

警方表示，全案訊後依刑法妨害公務、傷害罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。

新北市政府消防局第二大隊對此強烈譴責，並表示不容忍救護暴力，將積極採取措施保障消防人員安全，協助執勤消防人員提出告訴。也提醒民眾，飲酒需適量，以免造成危險和傷害他人。（編輯：李錫璋）1120224

#新泰醫院
#新莊分局
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