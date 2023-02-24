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雲林斗六電纜屢遭竊釀多起跳電 2嫌收押

2023/2/24 14:52
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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣斗六地區1月發生多起跳電事故，經警方調查，以倪姓男子為首的犯罪集團偷竊電纜，警方逮捕倪男等3人，檢方認為倪男等2人有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准，顏女無保請回。

雲林縣斗六警分局副分局長黃仁男今天表示，斗六地區1月發生數起台電電纜線遭竊案件，造成民生和工業用電困擾，其中一家工廠差點因斷電造成新台幣上百萬元的損失，還好當時立即啟動備用電源，降低財損。

雲林縣斗六警分局立即成立專案小組，並報請雲林地檢署檢察官黃晉展指揮偵辦；專案小組調閱路口和現場監視器後，發現一輛懸掛假車牌的轎車形跡可疑，遂以車追人。

專案小組調查，倪姓男子與顏姓女子（28歲）、林姓男子（34歲）合夥偷遍雲林斗六工業區、莿桐等地，3人專挑深夜2時至4時人煙稀少時段作案，除偷電線杆上的電線，還分工合作鑿開人孔蓋、開車拖出地下電纜線等。

專案小組昨天逮捕倪姓男子等3人，並起獲安非他命、咖啡包及贓款1萬9300元等證物。

經清查，倪男為首的犯罪集團在雲林犯下5起竊盜電纜案，總計偷得長度約700公尺，不法所得近30萬元。

警方訊後，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例等罪移送雲林地檢署，檢方認為倪姓和林姓男子2人有反覆實施之虞向法院聲押獲准，顏女無保請回。（編輯：謝雅竹）1120224

#黃仁男
#雲林縣斗六警分局
#雲林地檢署
黃仁男
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