茶行販毒苗栗警攻堅 犯嫌女友攜現金躲草叢被逮

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苗栗縣警察局13日起一連12天，執行民國112年首次「全國同步掃黑、打詐、緝毒三合一專案行動」，共動員警力1067人次，掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，24日由刑警大隊大隊長柯宏宜（左4）說明專案執行成果。中央社記者管瑞平攝 112年2月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗警方執行全國同步掃黑、打詐、緝毒專案，鎖定以茶行為掩護從事毒品交易的鄧姓毒販，攻堅時，鄧嫌女友急抱300多萬元現金躲藏草叢仍被逮，警方持續追緝在逃鄧嫌到案。

苗栗縣警察局自13日起一連12天，執行民國112年第一次「全國同步掃黑、打詐、緝毒三合一專案行動」，在苗栗地檢署指揮下，動員警力1067人次，掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪。

苗栗縣警察局刑警大隊大隊長柯宏宜今天在縣警局召開記者會說明專案執行成果，檢肅治平目標3件22人，查獲詐欺集團7件26人，毒品分裝場2件3人、販賣及持有毒品案19件21人，其中3人獲法院裁定羈押；警方另查獲各類刑案223件225人。

另外，查扣海洛因、安非他命、大麻、愷他命等各級毒品和毒咖啡包1200包，以及火藥式槍枝、模擬槍與操作槍各1支、毒品分裝器具、現金新台幣317萬2300元、涉案用刀械棍棒1批等證物。

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柯宏宜指出，其中刑大偵三隊查獲的販毒集團主嫌鄧姓男子平日在竹南經營茶行作為掩護，從事毒品交易，警方深夜埋伏展開攻堅時，鄧嫌及女友等多人自後門逃竄，員警在附近草叢中緝獲鄧嫌的女友及1只裝有現金317萬餘元的皮箱，連同茶行內查獲的安非他命毒品、交易聯絡用的多支手機等證物一併移送法辦。

苗栗縣警察局長莊勝雄表示，將持續執行清查轄內可能潛藏犯罪高風險場所，主動發掘並清除犯罪根源，加強各項勤務作為，強力掃蕩、檢肅黑道幫派份子、查緝詐欺集團與毒品犯罪，達成淨化治安環境目標，確保社會安寧。（編輯：戴光育）1120224