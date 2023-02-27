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屏東消防員殉職 檢方保全證據釐清事故原因

2023/2/27 20:29（2/27 21:20 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣消防局第四大隊蕭姓安檢員支援公墓火警，遭水箱車輾壓殉職。屏檢檢察官今天相驗，訊問相關人員並勘察現場及保全證據，將釐清發生原因是否與機械故障或人為疏失有關。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，蕭姓安檢員26日下午前往屏東縣恆春鎮的一處公墓附近執行滅火勤務，消防車輛停於斜坡處，因不明原因移動滑行。蕭姓安檢員遭消防車輾壓，經其他隊員發現立即搶救並緊急送醫，仍傷重不治。

屏檢指出，今天上午接獲警方報驗後，檢察官偕同法醫師到場相驗，並訊問相關人員、勘察現場及保全有關證據，力求查明事故發生始末；至於發生原因是否為機械故障、人為疏失或其他因素，目前仍積極偵辦中，尚有待釐清。

事故發生在昨天下午，蕭姓安檢員開著水箱車搭載分隊長支援公墓火警，2人到場後下車查看火勢準備置放輪擋，車輛卻因不明原因往前滑動；蕭姓安檢員來不及反應，遭裝滿水重達6噸的水箱車輾壓重傷。昨晚9時許，家屬同意不再急救，留一口氣回到墾丁家中。（編輯：蕭博文）1120227

#屏檢
#屏東縣消防局第四大隊
#台灣屏東地方檢察署
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