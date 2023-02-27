更多編輯台推薦新聞：
WBC熱身賽 悍將黃保羅中繼飆速150公里 古巴6上6下
運動

WBC熱身賽 悍將黃保羅中繼飆速150公里 古巴6上6下

圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰
政治

圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／媽的多重宇宙稱霸美國演員工會獎 亞裔演員樂翻
首頁 / 社會

屏東縣府：即日起公墓火警依放火罪追究刑責

2023/2/27 14:47（2/27 15:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府消防局第四大隊蕭姓安檢員支援公墓火警遭水箱車重壓殉職，屏東縣政府27日表示，即起若再接獲公墓內火警通報，將依放火罪追究刑事責任。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月27日
屏東縣政府消防局第四大隊蕭姓安檢員支援公墓火警遭水箱車重壓殉職，屏東縣政府27日表示，即起若再接獲公墓內火警通報，將依放火罪追究刑事責任。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東消防局第四大隊蕭姓安檢員支援公墓火警，意外遭水箱車重壓殉職，屏東縣政府今天表示，加強公墓巡查，即起若再接獲公墓內火警通報，將依放火罪追究刑事責任。

屏東縣消防局統計25日及26日墓地火警共發生33件，讓消防員疲於奔命，也因水箱車滑動意外輾壓38歲的蕭姓安檢員，導致重傷殉職。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，督促各鄉鎮市公所加強公墓巡查，防止掃墓民眾燃燒冥紙、燃放爆竹致發生火災，不讓因救火危及消防員生命安全的憾事發生；即日起，消防局接獲公墓內火警通報，就通知警察單位查辦，若確有焚燒行為，將以放火罪追究刑事責任。

縣府民政處長徐富癸表示，掃墓期間民眾應切記「4不2記得」口訣，包含不任意燒雜草、不隨意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，並也要記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾。

另外，各公所應於墓區四周設置大型儲水桶、取水袋提供民眾水源，呼籲民眾勿任意棄置廢棄物，垃圾應分類存放，紙錢應集中焚燒。（編輯：陳仁華）1120227

#屏東縣消防局
#徐富癸
#屏東縣政府
延伸閱讀
屏東消防員出勤遭水箱車輾壓 家屬放棄急救屏東消防員遭6噸水箱車重壓殉職 初檢無機械問題屏東2天墓地火警33件 消防局呼籲「4不2記得」
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族