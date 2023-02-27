屏東縣府：即日起公墓火警依放火罪追究刑責

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屏東縣政府消防局第四大隊蕭姓安檢員支援公墓火警遭水箱車重壓殉職，屏東縣政府27日表示，即起若再接獲公墓內火警通報，將依放火罪追究刑事責任。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月27日

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東消防局第四大隊蕭姓安檢員支援公墓火警，意外遭水箱車重壓殉職，屏東縣政府今天表示，加強公墓巡查，即起若再接獲公墓內火警通報，將依放火罪追究刑事責任。

屏東縣消防局統計25日及26日墓地火警共發生33件，讓消防員疲於奔命，也因水箱車滑動意外輾壓38歲的蕭姓安檢員，導致重傷殉職。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，督促各鄉鎮市公所加強公墓巡查，防止掃墓民眾燃燒冥紙、燃放爆竹致發生火災，不讓因救火危及消防員生命安全的憾事發生；即日起，消防局接獲公墓內火警通報，就通知警察單位查辦，若確有焚燒行為，將以放火罪追究刑事責任。

縣府民政處長徐富癸表示，掃墓期間民眾應切記「4不2記得」口訣，包含不任意燒雜草、不隨意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，並也要記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾。

另外，各公所應於墓區四周設置大型儲水桶、取水袋提供民眾水源，呼籲民眾勿任意棄置廢棄物，垃圾應分類存放，紙錢應集中焚燒。（編輯：陳仁華）1120227