中市登山客迷途失聯 出動直升機救援
2023/2/28 14:22
（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市消防局今天凌晨獲報有登山客於和平區北二段甘薯峰附近迷途失聯，搜救人員申請直升機前往救援，順利找到失聯登山客，近中午時降落福壽山停機坪，民眾自行離去。
消防局於凌晨12時26分接獲報案表示，有一行4人登山團，其中1名60歲登山客紀姓男子，於和平區北二段甘薯峰附近發生迷途而失聯。
消防局指出，獲報後立即派遣梨山分隊協同友軍太管處共計4人，並同步申請直升機於清晨載送搜救人員前往甘薯峰救援。
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搜救人員降落後於上午9時33分回報指出，在甘薯峰直升機降落點附近聽到呼救聲，搜救人員立即垂降進行救援，並確認呼救者為失聯民眾，還好意識清楚、人員平安，後由指揮中心同步申請直升機載送作業。
消防局表示，直升機於清泉崗起飛於上午11時8分到達甘薯峰完成待救者吊掛及載送作業，並於上午11時28分降落福壽山停機坪後，民眾表示不需就醫自行離去。（編輯：黃世雅）1120228
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