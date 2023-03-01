五股香鋪爆炸案 桃園消防局連帶賠償1077萬確定

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新北市五股新興堂香鋪民國100年間發生大爆炸，造成4人死亡、38人輕重傷。圖為爆炸發生後現場一片狼籍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）新北市五股新興堂香鋪民國100年間發生大爆炸，傷者向肇事者及桃園消防局請求賠償。最高法院認為，公務員過失不作為與爆炸案有相當因果關係，判消防局與肇事者連帶賠償1077萬餘元確定。

全案起於，桃園萬達煙火製造公司民國100年4月1日發生爆炸意外，遭當時桃園縣消防局發函廢止爆竹煙火製造許可證，並銷毀煙火。

萬達主管為減少損失，100年4月22日聯絡「新興堂香鋪」負責人陳邱隆找地方藏放煙火，並僱請司機盧錦熹載運。

陳邱隆與盧錦熹將煙火搬運至新興堂的過程中，引發爆炸意外，造成陳、盧、店內的陳母、與開車經過的林姓駕駛共4人死亡，並有38人輕重傷。

遭爆炸波及的傷者向萬達公司及桃園市政府消防局求償，一審新北地方法院判桃園消防局、萬達公司、陳邱隆（歿）、盧錦熹（歿）家屬，須連帶賠償1727萬2248萬元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍認定桃園消防局怠於執行職務，但考量原告請求的屋損及車損等部分，依實際使用年限予以折舊計算而酌減金額，改判連帶賠償1053萬1212元。

最高法院審理後，認為須再釐清桃園消防局與災害發生間因果關係，廢棄消防局連帶賠償部分，發回高院更審；至於萬達公司、陳邱隆（歿）、盧錦熹（歿）家屬部分，連帶賠償1053萬餘元確定。

高院更一審認為，桃園消防局僅發函廢止萬達煙火許可證，未採取行政規制手段管理放在萬達公司內的煙火，難認有適當履行職務義務，屬於公務員過失不作為的怠於執行職務，應負國家賠償責任，改判消防局應負1077萬餘元的連帶賠償責任。

案經上訴，最高法院認為更一審判決於法有據，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：蕭博文）1120301

▼網友上傳爆炸當時的行車記錄器畫面

影片來源：Rex Chen