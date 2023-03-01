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屏東老翁焦黑陳屍祖墳 家屬盼查明真相

2023/3/1 14:25（3/1 15:06 更新）
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屏東雜草火警頻傳，25日一名邱姓老翁前往整理自家祖墳，後被家人發現已呈焦屍，警方獲報前往封鎖現場調查。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月1日
屏東雜草火警頻傳，25日一名邱姓老翁前往整理自家祖墳，後被家人發現已呈焦屍，警方獲報前往封鎖現場調查。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東雜草火警頻傳，25日還發生一名邱姓老翁整理自家祖墳，被家人發現時已呈現焦屍，邱姓老翁女兒今天表示，希望快點查明真相，父親的死不能不被重視。

邱姓老翁女兒今天接受中央社記者電話訪問表示，父親向來都只帶著鐮刀去整理祖墳，25日中午未返家用餐，母親想起父親曾經說要前往公墓整理祖墳，因起前往公墓尋找，未料直到下午4時許，在祖墳後方發現父親已成焦屍。

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老翁女兒指出，父親的屍身呈現彎曲狀，倒臥在距離祖墳後方約5公尺處，因被火燒到臉部無法辨識，但身形幾乎認得出來就是父親，最後還是靠著DNA確認。她說，無法理解放火整墓又不控制火場行為，希望真相快點查明，父親的死不能不被重視。

屏東縣警局枋寮分局偵查隊長陳賜明接受媒體聯訪指出，25日獲報後趕抵現場，立即封鎖並派遣鑑識人員及通知消防局火調科勘查，組成專案小組追查，由台灣屏東地方檢察署檢察官與法醫相驗。目前調閱監視器逐一過濾中，並帶回陳姓男子等3名民眾釐清。（編輯：郭諭儒）1120301

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陳賜明
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