台灣國赴北檢按鈴 告發蔣萬安違反殯葬條例

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（中央社記者謝幸恩、陳昱婷台北1日電）「台灣國」今天發出聲明，台北市長蔣萬安迴避身為蔣介石曾孫的身分，拆除蔣介石銅像與遷葬棺木，才是真道歉，向台北地檢署告發，指控蔣萬安違反殯葬管理條例。

台北市政府對此議題沒有回應，將萬安今天沒有公開行程。「台灣國」理事長陳峻涵表示，蔣萬安在昨天228追思活動上，看似感同身受，卻迴避身為蔣介石曾孫的身分，在選舉時享盡兩蔣政治光環，應該負起責任，即刻拆除蔣介石銅像、撤除桃園慈湖陵寢、下葬蔣介石棺木。

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陳峻涵指出，蔣介石民國64年辭世，蔣介石生前希望死後能葬在中國南京的孫中山陵寢褔盡，棺柩以「浮棺」狀態暫厝桃園慈湖湖畔，至今仍未下葬，每年政府須提撥預算進行維護。

陳峻涵說，依現行法律規定，單獨設置的禮廳及靈堂，不得供屍體處理或舉行殮、殯儀式；除出殯日舉行奠、祭儀式外，不得停放屍體棺柩，蔣介石浮棺違法多年，因此告發蔣萬安違反殯葬管理條例。（編輯：孫承武）1120301