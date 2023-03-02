司法史單次查獲最大量 攔阻54噸非法笑氣進口

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗一家科技公司民國110年涉嫌自香港非法進口54噸笑氣，卻假冒「氬氣」貨櫃報關，是司法史上單次查獲笑氣量最高案件。檢方依詐欺得利未遂罪嫌起訴魏姓業者及蕭姓女員工。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，笑氣（一氧化二氮）在醫學、工業上有廣泛用途，近年易遭不肖分子濫用而危及民眾生命、身體健康，國內已有多起因為過量使用笑氣致死案例。這次透過「檢、警、環、關」聯防機制，成功在邊境攔阻54噸企圖非法闖關的笑氣，若以5公升鋼瓶計算，可以裝填約1萬800支鋼瓶，是司法史上單次查緝笑氣量最高案件。

苗栗地檢署表示，行政院環境保護署毒物及化學物質局與財政部關務署基隆關，民國110年7月針對從香港輸入的3個「氬氣」貨櫃檢驗，發現貨櫃內容物竟是笑氣，經時任苗栗地檢署檢察官廖倪凰指揮苗栗縣警察局刑警大隊組成專案小組偵辦，並向法院聲請搜索票獲准，針對設址竹南鎮的科技公司展開搜索與訊問行動。

檢方指出，業者魏姓男子與蕭姓員工均辯稱不知情，推稱是賣方出貨錯誤，但承辦檢察官仔細檢閱卷證，認定被告2人辯解不足採信，犯罪動機應是企圖將笑氣假冒為進口免稅之「氬氣」，一方面詐得免繳進口稅費約新台幣11萬4775元利益，另一方面將這些以「氬氣」為名義進口笑氣在境內行蹤予以洗白隱匿，猶如氣體版的洗錢犯罪。

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檢方表示，全案經檢察官調查事證後偵查終結，認定魏姓業者與蕭姓女員工涉犯詐欺得利未遂罪嫌，依法提起公訴；查獲笑氣則由行政院環境保護署毒化局依法處理。

苗栗地檢署指出，笑氣的副作用為頭暈、解離現象、失去平衡、記憶與認知障礙以及腿部無力，吸入過量笑氣，會有呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀，當急性中毒時，會導致缺氧甚至引發死亡。政府近年來嚴加查緝笑氣的非法買賣與使用，呼籲民眾切莫因一時好奇而遺憾終身，遇有非法買賣笑氣情形，可向各地環保局、警察局或地檢署提出檢舉。（編輯：方沛清）1120302