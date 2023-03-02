3歲女童遭虐身亡 生母男友判刑13年2月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）胡姓男子不滿方姓女友3歲女兒不服管教，與方女聯手長期凌虐女童致死。二審判方女13年6月徒刑、胡男13年2月徒刑。方女未上訴已定讞，最高法院日前駁回胡男上訴，全案確定。

檢警調查，被害女童是方女與前夫所生，一度被託付他人照料，直到民國110年7月1日，才被方女帶回台南與胡男同居。

方女、胡男不滿女童哭鬧，多次徒手或持圓形木梳、拖把毆打女童，並命令女童罰站或伏地挺身、雙手撐地數小時。

110年8月29日凌晨，方女與胡男返家，發現女童全身無力、脫糞，未將女童送醫；直到隔日晚間，胡男不滿女童哭鬧，推女童的頭撞地致昏迷，方女、胡男才將女童送醫，但女童仍因傷重不治。

一審台南地方法院認為，女童長時間遭受凌虐，生前所受痛苦連成年人都難以承受，方女、胡男犯行嚴重違反兒童權利公約施行法，依共同犯妨害幼童發育致死罪，分別判處方女13年6月徒刑、胡男13年2月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。合議庭認為，方女與胡男手段殘酷，嚴重背離教養義務，犯罪情節重大，改依刑度較重的成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪論罪。

二審考量方女、胡男犯後態度、素行、智識程度及生活狀況，仍維持一審刑度。僅胡男上訴三審，最高法院認為原判決並無違法，駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1120302