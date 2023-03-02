最大宗大麻植栽案 主嫌及幫手判刑11年、9年

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園檢警破獲國內史上最大宗大麻栽植案。桃園地院今天宣判，吳姓主嫌、柯姓幫手分別處有期徒刑11年、9年；6名印尼籍移工判處2年6月至2年10月不等，期滿或赦免後驅逐出境。

桃園檢警去年9月在龍潭區陸軍航空第601旅旁農地查獲大麻田，查扣大麻植株4218株，市值超過新台幣12億6000餘萬元，是國內史上查獲最大數量的大麻植栽案；桃園地檢署去年11月偵結，依法起訴主嫌等共8人。

桃園地方法院判決書指出，吳姓主嫌在民國110年間，與另名陳姓男子（已歿）共同謀議製造大麻，由陳男負責取得大麻種子，吳姓主嫌供資金、技術，並招攬柯姓男子當幫手做粗活，6名印尼籍逃逸移工負責大麻植株照料、採收和大麻菸草製成；8人自偵查至審理中均坦承犯行。

桃院審理時認為，吳姓主嫌及柯姓幫手均有正當工作，卻想以大麻牟利，雖因及時被查獲未流入社會，卻造成社會毒害風險，不宜寬貸；審酌2人始終坦承犯行，犯後態度良好，並考量參與犯罪程度、情節等，分別量處有期徒刑11年及9年。

6名逃逸移工部分，是因為誤以為從事園藝工作而受僱於吳姓主嫌，得知栽種的是大麻後，另謀他職不易，且需負擔印尼家人生活費用才參與犯行，情堪憫恕、依法減刑，參酌犯罪情節等情狀，分別量處有期徒刑2年6月至2年10月不等刑期，並於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。

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犯罪所得部分，判決書指出，因大麻尚未售出即被查獲，吳姓主嫌尚無犯罪所得；柯姓幫手參與犯案期間每月薪資3萬5000元，已實際領取49萬元，應依法沒收及追徵。

6名逃逸移工部分，其中3人因受僱未滿1個月即遭查獲，尚未領得報酬，其餘3人的薪資為每月3萬元，考量他們在印尼尚有父母或子女仰賴其工作收入，若將前犯罪所得全部宣告沒收及追徵，恐有過苛，因此依法酌減數額。全案檢察官、被告均得上訴。（編輯：張銘坤）1120302