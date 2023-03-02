幫派分子朝盧照琴公司開5槍警告濃厚 嘉檢聲押

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曾是十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴，位於嘉義縣水上鄉的巨得集團公司2日凌晨1時51分遭邱姓男子持槍連開5槍，大門玻璃龜裂、有明顯彈痕。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月2日

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）新北市有幫派背景的邱姓男子今天持改造步槍南下嘉義縣，朝曾是十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」盧照琴的公司連開5槍，警告意味濃，隨即帶槍自首，嘉檢複訊後，向嘉義地院聲押。

盧照琴位於水上鄉的巨得集團公司，於凌晨1時51分遭人持槍對門口連開5槍，鄰近住戶被巨大槍聲驚醒。涉嫌開槍的28歲邱姓男子隨後帶著改造的M4A1步槍到嘉義縣警察局水上分局自首。

邱男供稱，看到電視媒體報導盧照琴猥褻少女新聞，因「賭爛瘋琴」的作為，才會於凌晨駕車南下嘉義縣朝盧照琴公司大門開槍洩恨，同時也想藉此打響知名度；不過，警方對邱男的供詞存疑，懷疑背後有藏鏡人在教唆犯案，將進一步調查釐清開槍動機及原因。

警方指出，盧照琴公司無人住居，沒有造成人員傷亡，但截至晚上8時，盧照琴還沒有出面說明。警訊後，晚上將邱男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送嘉義地檢署偵辦。

檢警表示，住在新北市的邱男有幫派背景，邱男開槍後，不到5分鐘，就駕車抵達分局自首，而邱男的辯護律師，也在10分鐘內抵達分局，一切都已安排好；邱男交代槍枝來源，則辯稱是已故友人所寄放。

檢警指出，透過監視器畫面，邱男駕車到盧照琴公司門口，即打開駕駛座車門，站在門邊直接開槍，改造步槍是開啟自動連發，邱男原本一次要打完裝填的30發子彈，但因第5發卡彈沒有打完，開槍警告的意味濃厚。

檢方晚上複訊後，依邱男犯罪嫌疑重大，且有共犯未到案，有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

盧照琴曾名列國內十大槍擊要犯，曾與綽號「穿山甲」的詹龍欄聯手槍殺賭友，一度遭判死刑，後來改判無期徒刑，經2次減刑後於1999年假釋出獄；2004年又捲入澎恰恰自慰光碟勒索案，2007年遭判刑2年4個月，入獄服刑1年8月後於2009年假釋出獄；2018年8月涉嫌對女友的未成年女兒強制猥褻，判處10月徒刑定讞，已在今年1月服刑期滿出獄。（編輯：謝雅竹）1120302