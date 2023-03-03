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101前董事長林鴻明掏空金尚昌 高院裁合併執行8年1月

2023/3/3 13:01
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（中央社記者謝幸恩台北3日電）前台北101董事長林鴻明被控掏空金尚昌公司，判刑8年定讞，去年8月入獄。由於林另涉使公務員登載不實罪判刑3月定讞，檢察官聲請2案定執行刑，高院日前裁定執行8年1月。

全案緣於，金尚昌開發公司（原名林三號國際發展公司）在民國88年間向中聯信託貸款逾新台幣18億元，並以淡水地區大批土地作為擔保，因未依約還款，擔保土地遭中聯信託以不良債權方式轉賣給其他建設公司。

金尚昌實際負責人林鴻明涉嫌指示他人出面以12億元買下逾15億元的不良債權後，與建設公司共同開發土地，謀取利益，使金尚昌損失鉅額開發利益。

一審台北地方法院依證券交易法，判林鴻明9年6月徒刑，併科罰金2億元。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改依偽造文書罪判刑3月、得易科罰金，另依證交法財務報告隱匿罪，判刑1年8月，其他部分無罪。

最高法院於106年6月就偽造文書罪部分，駁回上訴確定，另外被判隱匿財報不實有罪及其他無罪部分，發回更審；高院更一審依證交法等罪判林鴻明10年徒刑、未扣案犯罪所得4億9746萬元沒收。

案經上訴，最高院發回更審。高院更二審依違反證交法使公司為不利益交易罪，判林鴻明有期徒刑8年，犯罪所得3億500萬元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，追繳沒收。

案經林鴻明、檢察官上訴，最高法院去年7月21日駁回上訴，全案定讞。林鴻明已入監服刑。

至於林鴻明另涉使公務員登載不實罪，於104年判刑3月定讞，高檢署就2案定讞部分，依數罪併罰規定，向台灣高等法院聲請定執行刑；高等法院審酌犯罪情節、態樣，兼衡刑罰經濟與公平、比例原則，日前裁定2案應執行8年1月。可抗告。1120303

#林鴻明
#金尚昌
#最高院
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