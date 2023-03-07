男子撬開苗市彩券行偷近百萬元刮刮樂 生日當天落網

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苗栗市一家彩券行日前遭竊賊撬開鐵門偷走1300多張、面額價值新台幣近百萬元的刮刮樂，警方鎖定53歲劉姓男子涉重嫌，6日在新北市樹林區將劉嫌逮捕到案。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月7日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗市一家彩券行日前遭竊賊撬開鐵門偷走1300多張、面額近百萬元刮刮樂，警方鎖定53歲劉姓男子涉重嫌，在嫌犯生日準備外出慶生之際，將人逮捕到案，並找回800多張尚未刮完彩券。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天接受媒體聯訪表示，4日凌晨苗栗市一家彩券行遭竊案，被害業者當天上午準備開門營業發現門口的鐵捲門遭破壞報警；經專案小組分析犯案手法以車追人，鎖定犯嫌身分，6日凌晨1時許，在新北市樹林區，順利將劉嫌逮捕到案。

警方調查，在新北市租屋的劉嫌，為了躲避查緝，3日晚間搭火車前往苗栗市，4日凌晨分別竊取機車和千斤頂，隨後鎖定光復路彩券行下手行竊，期間還從附近牽移3輛機車至彩券行門口掩護，再以千斤頂撐起鐵門入內行竊。

警方指出，劉嫌竊得1300多張刮刮樂，面額價值新台幣近百萬元，其中500多張已被劉嫌刮完，換取新台幣2萬元現金購買毒品，剩下800多張刮刮樂藏匿於租屋處，已全部被員警找回。

劉嫌落網後，還向查緝員警表示，當天是他的生日，原本想要外出慶生，沒想到這麼快就被逮。警方指出，被害店家在第一時間報案，讓查緝員警即時掌握案情，分析嫌犯作案手法，發現劉嫌也曾經在竹南竊取彩券行，加上員警充分掌握地區治安資訊、全力追緝，是能夠迅速破案關鍵。

全案訊後依加重竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，並向苗栗地方法院聲請羈押獲准。（編輯：陳仁華）1120307