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新長發88號漁船釣魚台海域翻覆 海委會證實台籍船長罹難

2023/3/7 15:05（3/7 15:11 更新）
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漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，船上共有台灣籍船長和6名印尼籍船員，海巡署10050艇6日晚間將一具遺體載抵基隆港東15碼頭，由基隆海巡隊初步勘驗遺體，確認身分後報請檢察官相驗。（海巡署提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月7日
漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，船上共有台灣籍船長和6名印尼籍船員，海巡署10050艇6日晚間將一具遺體載抵基隆港東15碼頭，由基隆海巡隊初步勘驗遺體，確認身分後報請檢察官相驗。（海巡署提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月7日
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（中央社記者王承中台北7日電）台灣籍漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，已尋獲一具遺體並載回基隆港。海委會主委管碧玲今天表示，經過相驗，確認該遺體屬於台籍船長。

台灣籍漁船「新長發88號」5日在釣魚台海域翻覆，1名台籍船長及6名印尼籍船員失聯。日方已尋獲1具遺體，初步判斷是船上的印尼籍船員，遺體6日已載回基隆港。

管碧玲今天下午在列席立法院總質詢前接受媒體聯訪時證實，該遺體是台籍船長。管碧玲表示，當初尋獲遺體時，因為在身上找到印尼船員的證件，所以初步判斷是印尼籍船員，但是遺體運回台灣相驗後，驗了指紋，確認是台籍船長。

管碧玲說，這是非常不幸的消息，相關後續作為都正在循程序在進行，目前還是不放棄任何希望，持續搜尋救援中。（編輯：蘇龍麒）1120307

台灣釣漁船「新長發88號」在釣魚台列嶼東側的黃尾嶼附近海域翻覆。（中央社製圖）
台灣釣漁船「新長發88號」在釣魚台列嶼東側的黃尾嶼附近海域翻覆。（中央社製圖）
#釣魚台
#新長發
#管碧玲
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