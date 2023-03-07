新長發88號船員遺體載抵基隆 船主派潛水員搜索

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漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，船上共有台灣籍船長和6名印尼籍船員，海巡署10050艇6日晚間將一具印尼籍船員遺體載抵基隆港東15碼頭，由基隆海巡隊初步勘驗遺體，確認身分後報請檢察官相驗。（海巡署提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月7日

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）瑞芳籍漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，船上一具印尼籍船員遺體已載回基隆港，船主今天派4名潛水員趕到現場，預計明天中午抵達加入搜索。

海洋委員會海巡署稍早透過新聞稿表示，昨天上午9時15分接獲日方通報，水下作業人員於船艙尋獲一具遺體，經確認為印尼籍漁工，海巡署連江艦協助接駁遺體，連江艦將遺體交由10050艇載返基隆後返回搜索區，繼續執行搜救任務。

海巡署說，10050艇昨天晚間9時返港，新長發88號船主、外籍勞工仲介及殯葬業者已在碼頭等待協助，由基隆海巡隊初步勘驗遺體，確認身分後報請檢察官相驗。

台灣基隆地方檢察署說，除派檢察官會同法醫相驗，也將確認漁船翻覆原因，查明是否有人涉犯刑責。

船主兄長杜明坤告訴中央社記者，4名潛水員上午11時從八斗子漁港出發，預計明天中午抵達現場海域協助搜索，目前救人要緊，其餘失蹤6人不論生死，都希望找到，潛水員也會勘查漁船受損情形，待回報狀況後，再評估能否拖漁船回台灣。

行政院農業委員會漁業署表示，5日接獲國家搜救指揮中心通報，日方在釣魚台東南方約41浬海域發現新長發88號翻覆，立即請附近海域作業漁船協尋船員，並洽海巡署派艦前往搜救。（編輯：李明宗）1120307