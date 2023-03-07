更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽鄭宗哲安打追回1分 台灣2比11落後巴拿馬
首頁 / 社會

新長發88號漁船釣魚台海域翻覆 日媒：尋獲遺體初判印尼籍

2023/3/7 11:21（3/7 15:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣釣漁船「新長發88號」在釣魚台列嶼東側的黃尾嶼附近海域翻覆。（中央社製圖）
台灣釣漁船「新長發88號」在釣魚台列嶼東側的黃尾嶼附近海域翻覆。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）台灣籍漁船「新長發88號」日前被發現在釣魚台海域翻覆，日媒報導，日本第11管區海上保安本部3月6日在船艙內發現一具遺體，從身上所攜船員證初步研判應是印尼籍船員。

日本沖繩時報報導，一艘台灣籍漁船日前在日本沖繩縣石垣島北側約140公里、釣魚台列嶼附近海域發生翻覆意外。

第11管區海上保安本部表示，這艘漁船3月1日晚間6時左右與船東進行最後一次通聯後失聯，船上有1名台灣籍船長及6名印尼籍船員。

第11管區海上保安本部3月6日上午8時40分左右起派4名潛水員進入船艙內搜索，並在上午9時15分於駕駛艙內發現一具遺體。

截至3月6日晚間9時止，日方派出兩艘巡邏船及航機進行海空搜救，但未發現另外6人下落。

事發現場位於釣魚台列嶼黃尾嶼（日方稱久場島）東南東方約46公里海域，翻覆漁船看似正逐漸沉沒。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120307

瑞芳籍漁船「新長發88」（圖）出港後失聯，5日被發現在釣魚台海域翻覆，海巡署和日方持續搜救。（基隆區漁會提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月6日
瑞芳籍漁船「新長發88」（圖）出港後失聯，5日被發現在釣魚台海域翻覆，海巡署和日方持續搜救。（基隆區漁會提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月6日
#釣魚台
#新長發88號
延伸閱讀
新長發88號漁船釣魚台海域翻覆 船東憂遭撞擊台灣漁船在石垣島海域翻覆 海巡署急搜7船員新長發88號船員遺體載抵基隆 船主派潛水員搜索
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族