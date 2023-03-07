新長發88號漁船釣魚台海域翻覆 日媒：尋獲遺體初判印尼籍

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台灣釣漁船「新長發88號」在釣魚台列嶼東側的黃尾嶼附近海域翻覆。（中央社製圖）

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（中央社東京7日綜合外電報導）台灣籍漁船「新長發88號」日前被發現在釣魚台海域翻覆，日媒報導，日本第11管區海上保安本部3月6日在船艙內發現一具遺體，從身上所攜船員證初步研判應是印尼籍船員。

日本沖繩時報報導，一艘台灣籍漁船日前在日本沖繩縣石垣島北側約140公里、釣魚台列嶼附近海域發生翻覆意外。

第11管區海上保安本部表示，這艘漁船3月1日晚間6時左右與船東進行最後一次通聯後失聯，船上有1名台灣籍船長及6名印尼籍船員。

第11管區海上保安本部3月6日上午8時40分左右起派4名潛水員進入船艙內搜索，並在上午9時15分於駕駛艙內發現一具遺體。

截至3月6日晚間9時止，日方派出兩艘巡邏船及航機進行海空搜救，但未發現另外6人下落。

事發現場位於釣魚台列嶼黃尾嶼（日方稱久場島）東南東方約46公里海域，翻覆漁船看似正逐漸沉沒。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120307