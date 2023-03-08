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員警追通緝犯開槍攔阻遭提告 嘉檢：無過失不起訴

2023/3/8 11:44
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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義市警察局黃姓員警110年2月間攔查劉姓通緝犯車輛遭衝撞後開3槍攔阻，劉男頭部受傷致右肢無力，劉男控告殺人未遂，嘉檢認為黃姓員警符合用槍時機，無過失、不起訴處分。

嘉義起檢署今天發布不起訴處分書指出，黃姓男員警於110年2月27日下午騎機車在嘉義市林森東路巡邏時，發現毒品通緝犯劉姓男子自用小客車，即一路尾隨，等待劉男車輛加油時，通報其他2名員警支援，並分別將警用機車停在劉男車輛前方。

員警盤查過程中，駕駛許姓男子、後座游姓男子下車接受盤查，但副駕駛座的通緝犯劉男則未下車，並提供假身分，隨即移至駕駛座開車，衝撞機車及擦撞侯姓員警受傷，黃姓員警攔阻劉男停車未果，避免其他人受傷，持槍朝劉男車輛左後方及後方，連續開3槍。

劉男頭部遭槍擊後停車，隨即被員警拉出車外，由救護車緊急送醫急救，經急救治療後，仍呈現因腦傷造成右側肢體障礙且無力，已嚴重減損右肢機能重傷害。

劉男質疑員警的用槍時機，且是朝其頭部射擊，因此，對開槍的黃姓員警提出殺人未遂等罪嫌的告訴。

檢方調查，黃姓員警開3槍，第1槍瞄準劉男車輛左前輪，第2、3槍本欲往車輛後車輪射擊，但與車輛距離很近，看不到後車輪，才往車輛右側下方位置射擊，因車內僅剩駕駛，並不會擊中車內人員，僅是嚇阻劉男停車。

不起訴書表示，劉男頭部內與車輛擋風玻璃下方皆發現彈頭碎片，其頭部內碎片也非完整彈頭，員警並非朝駕駛座方向開槍。

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嘉義起檢署主任檢察官兼發言人江金星表示，黃姓員警符合用槍時機，劉男受傷因拒絕遵照員警命令，竟以駕車衝撞員警方式逃離現場，危害員警及用路人安全，當然需自行承擔拒捕風險，黃姓員警並無過失行為。

江金星指出，黃姓員警無重傷害及殺人主觀犯意，為「有正當理由」使用警槍，並非「無正當理由」使用，因此，黃姓員警犯罪嫌疑不足，為不起訴處分。（編輯：卞金峰）1120308

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