長照悲歌推母墜樓後輕生 屏東地院判刑3年

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東東港鎮低收入戶許姓男子照顧中風母親20多年，去年5月間兩人又確診COVID-19，許男疑不堪生活壓力，將79歲母親從2樓推下後跟著輕生。屏東地院今天判處許男3年有期徒刑，褫奪公權2年。

屏東地方法院今天發布新聞稿指出，許男盡心照顧中風母親，因此未婚，家中經濟全賴哥哥工作收入及母親補助款，實屬弱勢家庭；案發前母子均確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），除造成許男生理不適外，又徒增照顧母親的負擔及壓力，負面情緒雪上加霜。

法官認為，許男拋落母親後旋即一同跳下而受傷，顯為同死之舉，衡情實屬長照悲歌。許男所犯殺害直系血親尊親屬罪，依刑法第62條前段自首規定減刑後，再依刑法第59條規定減輕其刑，量處3年有期徒刑，褫奪公權2年。可上訴。

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去年5月27日下午3時許，許家突然傳出巨大聲響，鄰居出門查看，看到母子兩人倒臥門口，趕緊報警處理。許母送醫不治，腳受傷的許男向警方坦承「是我做的」，為求解脫把母親從2樓陽台推下去，隨後也跟著跳樓輕生，當下只是想解決煩惱。（編輯：唐聲揚）1120310

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