監委：去年7員警輕生 將調查心理輔導機制

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（中央社記者賴于榛台北11日電）監察委員葉大華、陳景峻今天發布新聞稿指出，媒體報導去年全國共有7員警輕生，他們已申請調查現行內、外部多元心理輔導機制是否有效預防員警自殺，盼理解第一線執法者壓力來源。

監委指出，根據報導，內政部警政署長期缺乏統計研究及分析，難以發現員警身心及情緒問題所在，無法及早預防，且警政單位內部績效導向的管理文化，使員警承受龐大心理壓力，警政署雖成立「關老師」心理輔導機制，仍無法有效察覺及強化員警身心健康狀況，造成近10年來自殺案件數仍持續上升。

監委說，將深入調查究竟警政單位有何系統性因素，導致基層員警產生職涯困境而走上絕路，有無針對自殺原因參照國外經驗，建立員警同儕支持體系，進而多方進行調查研究及防範。

監委還說，也會調查員警勤務工作性質及內部管理機制是否引發精神健康及情緒勞動問題，以及現行內、外部多元心理輔導機制是否有效預防員警自殺，盼能理解員警身為第一線的執法者，卻將警槍朝向自己的原因。（編輯：郭無患）1120311

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