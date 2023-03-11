花警破獲高利貸暴力討債集團 蘇姓主嫌送辦

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花蓮縣警察局2月破獲以杜嫌為首的高利貸暴力討債集團，專案小組向上追查，循線逮獲幕後集團首腦蘇姓犯嫌等7人，查獲空氣長槍2把、借款本票7張、借款契約書6張、手機9支等證物。（花蓮縣警察局提供）中央社記者張祈傳真 112年3月11日

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮警察局2月破獲以杜嫌為首的暴力犯罪集團，專案小組向上追查，循線逮獲幕後集團首腦蘇姓犯嫌等7人涉嫌放高利貸壓榨被害人，受害人超過10人，放款金額約新台幣數百萬元。

花蓮縣警局今天發布新聞資料指出，杜姓男子為首的暴力犯罪集團，自稱是天道盟太陽會，平日好勇鬥狠，多次在街頭砸車打人，也會暴力討債，行徑囂張。

花蓮警方接獲情資後，組成專案小組，2月先拘提杜姓等7嫌，查扣西瓜刀、棍棒刀械及第二級毒品大麻等犯罪工具，移送花蓮地檢署偵辦，杜嫌聲押獲准。

專案小組持續溯源追查，掌握天道盟太陽會在花蓮設立據點後，經營地下錢莊，以暴力討債維生，幕後金主蘇姓男子以每月利息20分放款，涉嫌放高利貸壓榨被害人。

經花蓮地檢署檢察官指揮，動員警力46人，2月24日兵分7路持拘票及搜索票，對暴力討債集團所聚集的堂口、據點及蘇男住家等6處進行搜索，查獲空氣長槍2把、借款本票7張、借款契約書6張、手機9支等證物，拘提逮捕蘇男等7人到案。

專案小組調查，37歲蘇男負責指揮集團成員，放款後以言詞恐嚇、到借款人家中砸屋或毆打借款人等方式討債，待借款人被壓榨光後，再要求借款人介紹其他人來借款，抓交替才能脫身。

專案小組初估，遭暴力討債的被害人超過10名，放款金額高達數百萬元，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇、重利等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮縣警局指出，為維護花蓮地區治安平穩，10日起一連3天執行「威力掃蕩專案行動」，由副縣長顏新章、花蓮警察局長呂世明率113名警力強勢臨檢掃蕩轄內幫派所經營、依附、圍事及賴以維生的酒店、夜店等營業場所共38處。（編輯：李亨山）1120311