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彰化男子染COVID-19出門買早餐運動 判拘役40天

2023/3/13 11:53
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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）55歲吳男去年5月感染COVID-19，依規定需隔離，吳男卻違反規定，先駕駛自小客車出門，想買水煎包當早餐，卻發現店沒開，又跑到公園運動，彰化地院判吳男拘役40天。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書，吳男去年5月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），彰化縣衛生局人員打電話通知吳男5月18日至25日，需居家隔離7天，但吳男5月20日卻未遵守規定自行外出。

吳男駕駛自小客車外出，前往鹿港鎮一間水煎包店，想買水煎包早餐，卻發現店沒開門，再轉到鹿港運動公園運動，警方發現吳男違規外出，以電話通知吳男應返回住處，吳男才返回住家。

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法官審理此案時認為，被告感染COVID-19病毒確診後，並沒有遭遇影響生命身體等緊急危難，竟未能遵守規定，外出購買早餐，擅自離開隔離地點，造成其他人受傳染的風險，衍生社會不安及恐慌。

不過考量吳男罹患鼻咽癌，2名子女都貸款就學中，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，全案仍可上訴。（編輯：郭諭儒）1120313

#COVID-19
#彰化地院
#彰化縣衛生局
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