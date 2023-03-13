北市信義警局強力臨檢掃黑 破獲36案逮5通緝犯

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黑幫近日藉辦春酒壯大幫派聲勢惹議。台北市信義警分局連6天執行專案擴大臨檢掃蕩，共查獲各類刑案21件23人、通緝犯5人、毒品7件7人及酒駕8件，展現警方執法威信。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月13日

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）黑幫近日藉辦春酒壯大幫派聲勢惹議。台北市信義警分局指出，分局連6天執行專案擴大臨檢掃蕩，共查獲各類刑案21件23人、通緝犯5人、毒品7件7人及酒駕8件，有效壓制黑幫氣焰。

信義警分局今天發布新聞稿表示，近日黑道幫派份子藉舉辦春酒以名車、辣妹迎賓營造豪奢排場，壯大幫派聲勢，引發社會觀感不佳。警政署長黃明昭8日指示刑事局結合市警局成立專案，將其列為全力蒐報掃蕩目標。

由於信義商圈娛樂場所或大型飲酒店人潮多，信義警分局指出，轄區易有因酒精催化衍生酒後糾紛、聚眾鬥毆等治安事件，為維護轄區治安，連日晚間執行擴大臨檢、掃蕩黑幫，展現警方執法威信。

信義警分局表示，昨晚10時也動員轄下派出所、警備隊及交通分隊，再結合刑事警察大隊、保安大隊及少年隊等共計80名警力，由信義警分局長陳炯志帶隊針對轄區幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業、易滋事場所及治安顧慮處所、路段等執行威力掃蕩勤務。

另外，信義警分局指出，專案勤務期間連日凌晨3時至上午6時針對轄區特性，動員組合式警力以區塊封鎖方式，防堵凌晨夜店散場滋事，將黑幫阻絕於外，有效防處街頭鬥毆情事。

根據信義分局統計顯示，8日至今的專案勤務成效，共計查獲各類刑案21件23人、通緝犯5人、毒品7件7人及酒駕8件等，有效壓制黑幫氣焰、取締不法。

信義警分局表示，將持續檢肅掃蕩黑道幫派，並針對轄內潛藏治安隱憂、幫派堂口及依附寄生行業進行全面掃蕩，嚴密查緝非法槍械、加強查緝各類毒品犯罪，徹底肅清暴力亂源。

另外，警方也運用第三方警政策略聯合稽查，阻斷經濟來源，不容許黑道肆意的猖獗、橫行，展現警方維護治安決心。（編輯：戴光育）1120313