林姿妙指遭不當取供 廉政署：有錄影、審判可釐清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北13日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪污案，今天開庭前指廉政官偵查不當詢問取供。廉政署回應，詢問過程落實錄音、錄影規定，對於林姿妙等人辯解，將於法院審判過程配合檢方公訴舉證即可釐清。

林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，去年8月23日被宜蘭地方檢察署起訴，並建請法院從重量刑後，全案今天上午由宜蘭地方法院召開第2次準備程序庭，傳喚林姿妙等被告出庭。

林姿妙上午抵達宜蘭地院門口時，面對媒體訪問說，在檢廉調查程中，她遭不當取供，明明她的電話被監聽這麼久，還編故事汙衊她。

廉政署晚間發布新聞稿指出，廉政官詢問過程，均告知當事人保持緘默的訴訟防禦權，並給予當事人適當休息，在確認當事人身體狀況可以接受詢問的情況下進行詢問。

新聞稿指出，本案詢問過程也全程落實刑事訴訟法錄音、錄影規定，當事人受詢問過程中也有委任律師陪同，並視當事人要求，給予獨立律見空間，經當事人與辯護人審視筆錄真實無誤後，才簽名捺印在案，全程恪遵正當法律程序。

廉政署指出，本案已進入審判階段，基於尊重司法，對於本案相關當事人辯解，廉政署將於審判過程中，配合檢察官公訴舉證所需事項，一一釐清相關事實。

此外，廉政署籲請訴訟當事人或外界勿做無謂的揣測或於訴訟外影響輿論，徒增社會紛擾，影響公平審判。（編輯：李錫璋）1120313