假租屋騙近3700萬元 中市警破詐騙集團逮17人

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市警察局今天宣布破獲詐騙集團案，嫌犯以租屋為由，慫恿屋主投資博弈網站，屋主依指示匯款損失3696萬多元，警方循線查獲段男等17人，查扣不法所得2200萬元，全案擴大偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵六隊長金桂明接受媒體採訪時指出，被害的林姓女子去年5月間在591租屋網出租房屋，遭一名身分不詳的嫌疑人，佯稱欲向林女租屋為由，加LINE好友互相認識，進而慫恿林女參與投資博弈網站，誆稱保證獲利、穩賺不賠。

警方表示，林女依犯嫌指示前往網站申請帳號，並依照對方指示匯款，但事後欲提領獲利時卻無法出金，致林女損失新台幣3696萬餘元，且除林女外，至少還有5名被害人，總損失金額約6500萬元，警方立即組成專案小組擴大偵辦。

經警方長期蒐證後發現，不法集團層層分工，將假投資等詐騙的不法所得以網銀層轉，匯集各詐欺共犯帳戶後，再大額提領現金交付轉手集團水房成員，或立即於鄰近金融機構以現金轉存方式將詐欺不法贓款移轉，藉以規避查緝。

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市警局刑大偵六隊指出，經報請士林地檢署指揮偵辦，與台北市政府警察局松山分局等單位跟監蒐證，利用詐騙提領車手前往交付贓款之際，一舉逮捕，並循線查獲段姓主嫌、相關共犯以及自稱泰達幣幣商等17人，查扣不法所得2200萬元。

警方表示，追查發現段姓主嫌具有幫派背景，且曾於110年2月因案遭中市警局大雅分局檢肅到案，其後竟籌組詐騙集團行騙，被害人遍布各地，全案訊後以違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1120315