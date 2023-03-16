北檢頂樓掛民進黨旗 男子被依侵入建築物罪起訴

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（中央社記者林長順台北16日電）男子田山盛國去年12月16日涉嫌擅闖台北地檢署頂樓，懸掛民進黨旗。台北地檢署今天依刑法無故侵入建築物罪起訴田男，檢察官認為田男已逾合法紅線，請法院量處適當之刑。

北檢偵辦前立委、新竹市長高虹安詐領助理費案，去年12月16日諭知高虹安交保，當天下午3時20分，田男到北檢6樓關閉的管制門前駐足約半分鐘，趁有人自管制門內走出，侵入辦公區域，再到露天平台，將隨身攜帶的旗幟懸掛到旗竿上，於當天下午3時24分離開。

北檢獲悉後調閱相關監視錄影畫面，清查可疑犯嫌，並請台北中正一警分局協助調查、蒐證，涉案的田山盛國2天後主動到案，坦承進入北檢管制區域行為，但否認犯罪，辯稱不知道進入的是管制門。檢察官複訊後諭知田男請回。

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檢察官今天偵查終結，依刑法無故侵入建築物罪起訴田男。檢察官表示，民主國家人民固有自由表達言論的權利，但並非毫無節制，田男捨合法表達信念的方法不為，擅闖機關管制區域，已跨過合法紅線，請法官量處適當之刑。

田山盛國之前曾因國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，因不滿而恐嚇NCC委員，甚至扯下NCC旗幟並噴漆。田男今年3月間疑因不滿日本經濟新聞社報導退役軍官赴中賣情報，還赴日經台北辦事處潑尿。（編輯：方沛清）1120316