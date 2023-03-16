竹南台1線機車左轉遭撞 騎士噴飛身亡

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣台1線竹南路段今天發生死亡車禍，1輛機車在1處閃黃燈路口左轉時與對向直行小轎車發生碰撞，騎士當場彈飛倒地，失去生命跡象，經送醫搶救宣告不治。

苗栗縣警察局竹南分局表示，上午8時許接獲報案稱竹南鎮公館里台1線99.3公里處，發生機車與自小客車碰撞事故，員警到場處理發現1名男性機車騎士倒臥北上車道，機車零件殘骸散落一地，趕緊協助救護人員將傷者送醫。

警方調查，家住頭份市的51歲譚姓男子上午剛結束夜班工作騎車返家，沿台1線南下車道旁小巷駛入台1線，行駛至事故路口時，左轉欲駛入左前方的小巷時，與北上內側車道直行的自小客車發生碰撞，男子當場彈飛數公尺遠。

救護人員到場時，男子全身多處骨折，已呈OHCA（到院前心肺功能停止），經送往醫搶救仍宣告不治。

竹南分局第五組組長姜名旂接受媒體聯訪表示，該路口設有閃黃燈號誌，經調查，騎士及轎車駕駛雙方均無酒駕，詳細肇責尚待進一步釐清。警方也提醒，行經路口，轉彎車應禮讓直行車，遇閃黃燈號誌時，應減速慢行，防止事故發生。（編輯：張銘坤）1120316