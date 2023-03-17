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積欠營業稅罰鍰千餘萬 遭摸財務底細繳清

2023/3/17 18:37
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）經營電話儲值卡生意的詹姓男子，積欠營業稅罰鍰新台幣1360萬餘元，原擬分10年清償；行政執行署新北分署執行官摸清其財務底細，才縮短為2年清償，日前繳清罰款以免遭限制出境。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞表示，詹姓男子於101年至103年經營電話儲值卡生意，未依規定申請營業登記及開發票，漏報銷售額達2億6800萬餘元，遭國稅局核定補徵營業稅並裁處罰鍰。

新北分署說，詹男繳納本稅之半數並行政救濟，經最高行政法院裁定駁回上訴確定後，於110年6月移送新北分署執行，本稅及罰鍰合計2244萬餘元。經扣押其銀行存款及租金等債權並拍賣房產，尚欠罰鍰1360萬餘元。

詹男被通知清償，否則將被聲請法院管收時，向行政執行官表示，他雖是3家公司負責人，但近幾年因大量缺少外籍移工客源，電話儲值卡生意差很多，收支只能打平，生活收入拮据。111年12月以書面提出分10年的清償方案。

但行政執行官調查發現，詹男開始逃漏稅以來，名下曾擁有上市、上櫃公司股票，另有上千萬銀行存款流向不明，更有龐大的外匯收入、外匯支出；最近10年間與海外電信業者合作，匯出之資金超過新台幣6000萬元，顯然「口袋有一定深度」。

執行官判斷，詹男應有一定資力，且隱匿財產，不同意其10年清償方案，若不提出更佳的清償方案，將依法暫予留置，聲請法院管收。

詹男後來變更為2年的清償計畫，並逐期繳納。今年3月9日致電書記官表示，因其需解除限制出境，並撤銷被扣押的保險金，於是親自前往國稅局繳清剩餘的1110萬元罰款。（編輯：張銘坤）1120317

#行政執行署新北分署
#國稅局
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