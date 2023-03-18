檢察長將有4至6名缺額 法務部提前啟動遴選作業

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）法務部今天表示，鑑於行政執行署長林慶宗將回任檢察官等異動，目前預估檢察長職缺為4至6名，並考量今年底重點是明年總統大選查察賄選工作，將提前展開檢察長遴選作業。

法務部發布新聞稿指出，法務部行政執行署署長林慶宗將於今年8月達司法行政人員屆齡退休年齡65歲，依法官法規定3個月前應予回任檢察官；台中高分檢檢察長張清雲將於今年10月屆滿檢察長任職年齡70歲上限，另有法務部國際及兩岸法律司司長、保護司司長出缺。

法務部表示，考量各檢察機關正積極推動掃黑、緝毒、打詐等重要政策，以及今年底將展開明年總統大選及立法委員選舉查察賄選工作，法務部定於今年4月至5月間將統一展開新一波檢察長人事調動，並提早公布相關期程。

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法務部指出，目前預估檢察長職缺為4至6名，預定4月14日加開檢審會，檢察官人事審議委員會將提出擬任檢察長職缺數2倍的建議人選、即入圍名單，提供法務部長蔡清祥從中圈選；另將於4月21日召開檢審會，公布部長的檢察長遴選、派任名單。

法務部表示，遷調檢察長的人事作業，若為本部單位各司長或行政執行署署長的派任，將依程序函報行政院核定，並配合核定日期，統一辦理交接、到任新職，延續各項法務工作，並維護民眾權益。（編輯：戴光育）1120318