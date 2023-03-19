北市警攻堅百家樂賭場逮16人 疑涉黑幫將溯源

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台北市警方近日接獲情資指疑有黑幫在松山區經營賭場，循線於18日凌晨在塔悠路查獲百家樂職業賭場，逮捕賭場工作人員與賭客共16人送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月19日

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）北市警方近日接獲情資指疑有黑幫在松山區經營賭場，循線於昨天凌晨在塔悠路查獲百家樂職業賭場，現場有賭場工作人員和賭客共16人送辦，將釐清是否和竹聯幫仁堂有關。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，市警局近日接獲情資，疑有幫派分子在松山地區經營百家樂職業賭場，局長張榮興非常重視，責由督察室及轄區松山分局共同積極偵辦。

經警方連日蒐證，於昨天凌晨2時45分許在松山區塔悠路一處建物地下室破獲百家樂職業賭場，現場查獲賭場負責人53歲沈姓女子、櫃檯人員1人、荷官2人和工作人員1人，以及賭客11人，合計16人。同時，查扣相關籌碼和賭資等證物。

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全案詢後依涉賭博罪將沈女及相關員工移送台北地檢署偵辦；另賭客們則依違反社會秩序維護法裁罰。據了解，沈女應為賭場的人頭負責人，實際幕後指使者可能和竹聯幫仁堂有關，警方正積極深入調查釐清中。

市警局表示，本案據情資顯示松山區百家樂職業賭場有在地幫派依附並圍事，且其幕後在海外疑有相關投資賭場事業，為徹底根絕不法幫派金流，將持續溯源清查。（編輯：方沛清）1120319