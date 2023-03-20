高市警苓雅區大樓破獲槍毒 驚見手機造型折疊手槍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高市刑大今年初接獲情資，高雄苓雅區某大樓內藏匿槍枝、毒品，專案小組經多日蒐證，3月初持票上門搜索，查獲海洛因及安非他命等毒品、大量槍枝與改槍工具，還有罕見手機造型折疊手槍。

高雄市警察局刑警大隊偵查第8隊23分隊今年初接獲情資，高雄苓雅區新光路某大樓內藏匿槍枝、毒品，報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，深入追查。

刑大今天發布新聞稿指出，專案小組歷經多日蒐證，3月2日持高雄地方法院核發搜索票，由保安警察大隊特勤警力支援上門搜索，當場查獲45歲陳姓男子身上帶有數百公克安非他命毒品，另於屋內查獲大量槍枝及改槍工具。

警方表示，查獲槍枝中，有罕見的手機造型手槍，具殺傷力，槍握把可折疊，偽裝成手機，便於隨身攜帶隱藏，以規避警方查緝並防止毒品遭黑吃黑；此外，屋內還有1名同住的39歲蘇姓女子是毒品通緝犯，也一併逮捕。

警方在屋內共查獲海洛因、安非他命等毒品及大麻菸油、電子磅秤、毒品吸食器、分裝袋、手槍，靶架、子彈百顆、彈簧刀、子彈半成品、彈頭、火藥1批、車床、桌上型虎鉗、槍枝零件、研磨片等改造槍枝工具一批等證物。

經警訊後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120320