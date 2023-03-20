嘉市住宅開毒趴音樂聲擾民 警查獲槍枝毒品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市興美二路新建住宅近來年輕人聚集喧嘩，疑開毒趴，居民敢怒不敢言，警方日前清查，查獲廖男持有一把改造手槍、子彈及199包毒品咖啡包，警方移送，檢方以3萬元交保。

嘉義市警察局第二分局今天發布訊息指出，興安派出所日前接獲民眾反映，指興美二路某透天新建住宅門前經常停放改裝汽車，出入人員複雜，經訪查，出入人員大都年齡是20出頭的年輕人，對於屋內時常傳出吵雜喧嘩及音樂聲，居民都敢怒不敢言。

警方指出，興安派出所將興美二路的透天新建住宅列為重點巡邏處所，派出所長詹文偉15日前往巡邏時，發現門口隨意亂停車輛，屋內又傳出吵雜喧鬧聲，屋外又飄散一股疑似K他命的塑膠味道，研判屋內人數眾多在開毒趴，則通報支援。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

詹文偉與其他支援員警執行清查時，22歲承租戶廖姓男子應門時，屋內空氣中充斥著吸食K他命味道，且一眼就看見客廳桌上放置K他命香菸，且屋內除了廖男外，還有蔡姓男子等4人在場開毒趴，警方並在廖男同意下執行搜索。

警方在廖男2樓房間內查扣到一把具有殺傷力的改造手槍、子彈5發、各式包裝的毒品咖啡包共199包等贓證物，警訊後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，將廖男以新台幣3萬元交保，並持續擴大追查毒品咖啡包來源。（編輯：謝雅竹）1120320