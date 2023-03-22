老翁參加道安講習 騎車途中又違規釀後方3車追撞

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）施姓老翁因交通違規前往彰化監理站參加道安講習，騎機車行經彰化花壇鄉中山路時，直接從外線機車道切入內線車道，造成後方3輛轎車發生追撞，所幸無人受傷，但老翁也被員警開罰。

彰化縣警察局彰化分局一名員警今天指出，65歲施姓老翁20日上午騎機車行經彰化縣花壇鄉中山路時準備左轉，卻未依機車兩段式左轉標誌左轉，而是直接從外線機車道切入內線汽車道，違規變換車道，停在汽車左轉待轉區。

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警方表示，施姓老翁騎機車切入內線汽車道時，後方有3輛轎車煞車不及，發生追撞，所幸無人受傷；至於老翁則被路人攔下，等候員警到場，當員警告知老翁違規要開單告發時，施姓老翁還一頭霧水。

警方指出，施姓老翁先前違反交通規則，當天要前往彰化監理站參加道路安全講習，沒想到又違規，老翁雖然酒測值為零，不過警方還是依違反道路交通管理處罰條例開出罰單。（編輯：謝雅竹）1120322