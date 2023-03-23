男子弒母獲改判13年 二審：病症致辨識降低減刑

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（中央社記者劉世怡台北23日電）基隆王男與母親為股權買賣爭執，持空氣清淨機重擊老母，再動手掐死她。一審判處無期徒刑。二審今天考量醫院鑑定其行凶時因妄想症致辨識行為降低，經減刑，改判13年。可上訴。

判決指出，染有毒癮的王男是60多歲許姓婦人的次子，兩人共同持有報關行股份，但時因利潤分配及股權買賣發生爭執。

判決指出，民國110年7月8日深夜至隔日凌晨，王男吸食毒品後，在母親臥室外用蠟燭燃燒毛毯，引發濃煙嗆醒母親後，持空氣清淨機及數位溫度計重擊母親頭、臉、胸與背部，王母倒地，王男再動手掐死她。

檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴王男。一審基隆地方法院判王男無期徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審參酌王男於案發當天的言行狀況，並參考台北市立 聯合醫院的鑑定結果，認定他於行為時因有被害及妄想症狀，致其辨識行為違法能力顯著降低，但尚未達到不能辨識，依刑法第19條第2項規定減輕其刑。

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二審指出，母子爭吵相當期間，王男主觀上認為母親所從事報關業務涉及不法，且他於案發當天施用第二級毒品後，有妄想症狀，認為他使用手機有遭人非法監看及竊聽，且有人將對他不利，欲與母親對話，但母親不予理會，才點火燃燒臥房門口的羊毛地毯，迫使母親離開 臥房，母親離開臥房之際有持手機對其錄影，王男更深信將有人將危害其安全，才為後續攻擊之舉。

二審合議庭考量王男的生活狀況及品性、智識程度、與母親關係、母親勢情形，以及犯後除請友人代為報警外，並有主動致電員警，也於審理期間坦承全部犯行等，今天改判13年徒刑，可上訴。（編輯：李亨山）1120323