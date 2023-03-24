調查站1年遺失2筆錄 男子順手偷僅花6秒

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）曾姓男子2021年4月在調查局中機站將筆錄、提示資料放進提袋中帶走，過程僅花6秒，警方另案搜索意外發現遺失筆錄，曾男被判3月徒刑。同年，調查局南機站也曾弄丟筆錄。

台中地院判決書指出，曾男2021年4月在中機站接受詢問時，桌上有調查官製作的筆錄初稿，竟趁機將筆錄、提示資料放進隨身提袋中偷走。同年9月，台中市第五警分局因偵辦其他案件，搜索曾男住處，意外發現中機站遺失的筆錄。

檢方偵訊時，曾男坦承偷走筆錄，台中地檢署依竊盜等罪嫌起訴。法院審理時，曾男辯稱當時吃藥將藥袋放在筆錄上，因精神恍惚，才會順手將藥袋、筆錄草稿一併帶走，他不知道這不能拿，以為只有蓋手印的筆錄不能拿。

曾男辯護人表示，這份筆錄僅為供受詢問人確認詢問範圍及答覆方向初稿，並非公務員職務上所掌管文書，該筆錄紙張價值輕微，不具可罰違法性。

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經勘驗中機站內部監視器，發現曾男自右側提袋取出藥袋，而筆錄置放在他的左側桌面，他用藥後卻將藥袋左放在筆錄上，再連同收進提袋內，過程連貫僅6秒，顯有故意以藥袋遮掩一併取走。

法院審酌，曾男竊取調查局筆錄，對公務文書、財產保管有傷害，侵害公務單位職務嚴正性，同時犯妨害公務、竊盜，檢察官誤認從重論竊盜罪，應是從重論妨害公務才對，改依隱匿公務員職務上掌管的文書罪，判處3月徒刑，得易科罰金。（編輯：郭諭儒）1120324