澎湖議長劉陳昭玲涉貪遭押 高雄高分院駁回抗告

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）澎湖縣議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美涉貪污，遭澎湖地院裁定羈押禁見，委任律師分別提抗告；高雄高分院今天上午依劉陳昭玲否認犯行、仍有滅證逃亡之虞，駁回抗告。

劉陳昭玲與陳淑美2人因被控貪污案，澎湖地方法院14日裁定2人羈押禁見，另名孫姓女子則以新台幣20萬元交保；但因2人不服羈押裁定，委任律師謝曜焜、吳建勳分別提出抗告狀爭取出監，其中陳淑美抗告部分昨天已被駁回。

台灣高等法院高雄分院上午發布新聞稿指出，劉陳昭玲雖否認犯罪，但法官依檢察官提出相關共犯、證人供述證據等資料，可認定其涉收賄及圖利犯罪嫌疑重大，有羈押必要。此外，劉陳昭玲雖提出有利證據抗告，但合議庭認為其證據與檢方所提涉案證據不符，且其中共犯或證人證詞有避重就輕、維護被告之情，仍待檢察官進一步偵查釐清。

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合議庭認為，劉陳昭玲陳述不僅與其他共犯或證人陳述不同，且陳淑美和孫姓女子還有刪除對話紀錄事實，考量其財力、人脈，可認定被告有湮滅證據、勾串證人或逃亡之虞。原審認事用法並無違誤，應予駁回。

劉陳昭玲出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，在地方政壇長達40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會6屆議長，創下地方自治史紀錄。（編輯：郭諭儒）1120324