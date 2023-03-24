檢協會推薦大法官 提名林麗瑩、吳巡龍

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）總統蔡英文將提名4名新任大法官，檢察官協會今天提報司法院大法官提名審薦小組名單，決定推薦調最高檢察署訴訟組辦事檢察官林麗瑩及澎湖地檢署檢察官吳巡龍。

現任大法官15人，其中民國104年10月1日就任的4名大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於今年9月30日任期屆滿。

112年司法院大法官提名審薦小組日前展開審薦工作，審、檢、學、辯均可推薦人選，期限於3月29日止；總統府預計於立法院本會期，將提名人選咨請立法院行使同意權。

檢察官協會指出，昨天召開理監事會議，決定推薦吳巡龍、林麗瑩為大法官候選人，並於今天提報審薦小組。

吳巡龍是司法官班26期結業，美國史丹福大學法學博士，去年主動放棄外派升遷機會，回到家鄉澎湖深耕環保法律議題。

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林麗瑩是司法官班31期結業，熟悉德國法制，曾任司法院政風處長、法務部綜合規劃司司長，並於任內推動司法改革國是會議業務，去年借調最高檢訴訟組辦事，協助憲法訴訟蒞庭，並撰寫前立委林益世大法庭言詞辯論意旨書。

另一方面，最高法院表示，日前推薦法官兼審判長蔡彩貞、書記官長林恆吉；法務部指出，已於昨天送交審薦小組名單並推薦司法官學院院長柯麗鈴。至於司法院目前推薦名單未定，依照程序彙集各級法院與學者推薦人選後，排出不符合消極資格者，再將名單提報到審薦小組。（編輯：張銘坤）1120324