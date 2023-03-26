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假冒警察搶詐騙贓款34萬元 3嫌各判刑1年

2023/3/26 18:24
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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）許姓男子得知林姓車手身懷詐騙款項，去年12月31日夥同友人假冒警察，趁林男將車停在路邊時上前盤查，搶走新台幣34萬元，基隆地方法院審理後，判許男等3人各1年徒刑。

基隆地方法院判決書指出，許男透過通訊軟體Telegram認識幕後藏鏡人「哈特利」，對方告知林男擔任詐騙集團車手，許男便提議搶奪林男收到的詐騙款項，由「哈特利」提供林男動態行蹤。

許男、程姓男子、陳姓男子3人去年12月31日晚間6時許，先在新北市板橋區會合後開車到基隆，再由程男以手機線上租車，取車後開車到基隆廟口附近開始跟蹤林男車輛，晚間11時許，在七堵區實踐路百福公園旁，見林男將車停在路邊，許男和程男下車，假冒警察上前盤查。

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2人確認林男身分後，許男搶得放在車內的背包及筆記型電腦，程男則搶走裝有新台幣34萬1000元的牛皮紙袋，得手後由陳男開車逃逸，林男被搶後，將程男遺留的雨傘、手機錄影及行車記錄器交給警方調查，警方循線在於台中市豐原區某旅館將3人逮捕到案。

判決書指出，許男、程男、陳男將所得贓款用來清償欠款或花用殆盡，就連應給「哈特利」的8萬5000元也沒給，被許男挪用還債。地院法官考量3名被告在審理時坦承犯行等情狀，依搶奪罪，判處3人各1年有期徒刑，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1120326

#哈特利
#基隆地方法院
#基隆市
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