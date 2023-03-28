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苗栗毒品通緝犯竄逃持刀對峙 警圍捕3.5小時落網

2023/3/28 09:58
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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣52歲余姓毒品通緝犯外出時遭眼尖員警認出立即逃竄，一路逃回住處頂樓，持刀與警方對峙，並丟擲花盆、磚瓦反抗，警方擊發電擊槍，歷時近3個半小時將余男逮捕歸案。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天接受媒體聯訪表示，北苗派出所員警昨天傍晚巡邏途中，眼尖發現因毒品案遭通緝的余姓男子騎乘機車外出，正欲趨前攔查時，余男旋即加速油門四處竄逃躲藏，查緝員警通報線上警網實施攔截圍捕。

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余男一路逃回苗栗市住家頂樓躲藏，警方調派20多名警力前往圍捕，余男見無處可逃，不斷向員警丟擲磚瓦、花盆等器具，過程中更持刀揮舞，警方則噴射辣椒水和2發電擊槍，企圖讓余男束手就擒。

不料，余男脫掉外套，導致電擊槍無法發揮作用，持續在頂樓叫囂；警方除請余男家屬親情勸說外，並同步通報霹靂小組參與強勢攻堅，最終在晚間6時30分許，將余男壓制逮捕，移送苗栗地檢署歸案。（編輯：陳仁華）1120328

#徐文明
#苗栗縣
#北苗派出所
徐文明
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