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嘉縣吸毒男大白天搶婦人錢包 民眾一擁而上制伏送警

2023/3/28 10:56（3/28 12:26 更新）
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嘉縣47歲詹姓男子（坐地者）染毒缺錢花用，25日在民雄鄉騎腳踏車搶奪謝姓婦人錢包，也騎腳踏車的謝婦大喊搶劫，兩人在巷弄追逐數百公尺後，詹男遭見義勇為民眾一擁而上壓制，警方獲報迅速趕抵現場，將詹男逮捕帶回偵辦。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月28日
嘉縣47歲詹姓男子（坐地者）染毒缺錢花用，25日在民雄鄉騎腳踏車搶奪謝姓婦人錢包，也騎腳踏車的謝婦大喊搶劫，兩人在巷弄追逐數百公尺後，詹男遭見義勇為民眾一擁而上壓制，警方獲報迅速趕抵現場，將詹男逮捕帶回偵辦。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月28日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）嘉縣47歲詹姓男子染毒缺錢花用，25日於民雄鄉騎腳踏車搶奪謝姓婦人錢包，也騎腳踏車的謝婦大喊搶劫，兩人在巷弄追逐數百公尺後，詹男遭見義勇為民眾一擁而上壓制，警方獲報前往逮捕，依搶奪罪嫌送辦。

嘉義縣警察局民雄分局今天發布新聞稿表示，25日中午詹男騎著腳踏車行經嘉義縣民雄鄉，鎖定一名同樣騎乘腳踏車的56歲謝婦，趁其不備從後方搶走她放在腳踏車置物籃中的錢包。

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警方表示，謝婦見狀趕緊大叫「抓賊啊」，並騎上腳踏車從後追趕，雙方「飛車追逐」數百公尺後，詹男因不熟悉附近路況騎進死巷，遭謝女追上欲拿回皮包，雙方互相拉扯時，幸好路旁熱心民眾見義勇為，上前合力制伏詹男拿回謝女錢包。

警方指出，員警獲報後迅速趕抵現場，將詹男逮捕帶回偵辦，詹男長期染毒靠撿拾回收為生，疑因錢花光毒癮發作才起賊心，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。（編輯：陳仁華）1120328

#嘉義縣
#嘉義縣警察局民雄分局
#民雄鄉
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