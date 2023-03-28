工運界大老賴萬枝性侵判刑定讞 聲請再審遭駁

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（中央社記者劉世怡台北28日電）工運界大老賴萬枝被控於二天一夜勞工教育活動時性侵女秘書，事後還怪女方「長的太漂亮」，他遭判刑3年2月定讞後，聲請再審。台灣高等法院日前裁定駁回，可抗告。

裁定指出，賴男提出鑑定報告，主張女方在案發時內衣褲未能檢出有他的DNA或唾液，聲請再審。

高院表示，就算案發後近5年鑑驗被害人當時衣著，未能檢出賴男的DNA或唾液，也不足以反推被害人指述非屬實在，而為賴男有利的認定，因此裁定駁回。

刑事定讞判決指出，時任全國金融業工會聯合總會副理事長的賴萬枝於民國103年6月間參加某銀行企業工會二天一夜勞工教育活動時，趁女秘書不勝酒力在房內休息時性侵，還咬傷女方乳頭，女方後來報警處理。

一審的桃園地方法院審理時，賴萬枝供稱，當晚他與多人一同赴房間探望女方後一起離去，並沒有在女方房間停留及性侵女方。

女方指出，賴男犯後向她解釋，「今天發生這件事，如果對妳造成傷害我很抱歉，但是我有錯，妳更有錯，妳錯在長的漂亮又優秀」等語。

一審的法院依強制性交罪判處賴萬枝3年2月徒刑，經上訴，二審仍判決3年2月徒刑。案經上訴，最高法院在109年間駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1120328