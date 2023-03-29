顏寬恒涉沙鹿豪宅違建案 檢諭知1000萬元交保

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國民黨籍前立委顏寬恒（中）涉台中市沙鹿區豪宅違建案，檢方複訊後，29日以新台幣1000萬元交保。圖為2021年12月顏寬恒在南屯招待所前向媒體發表聲明。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇木春台中29日電）國民黨籍前立委顏寬恒疑似涉及台中市沙鹿區豪宅違建案，昨天遭台中地檢署帶回偵辦，檢方複訊後今天以竊佔等罪，諭知以新台幣1000萬元交保，陳姓妻子也以500萬元交保。

台中地檢署今天告訴中央社記者，檢方偵辦顏姓被告涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌案件，經中檢重案支援中心、調查局中機站、航調處執行搜索、傳訊，今天凌晨經檢察官複訊後，分別諭知顏姓被告、陳姓配偶，分別以1000萬元、500萬元交保候傳。

顏寬恒去年參與台中第二選區立委補選時，遭爆料沙鹿區有豪宅違建案，補選結果民進黨籍林靜儀勝出。顏寬恒日前向國民黨爭取提名再戰中二選區，不料昨天遭中檢搜索偵辦。（編輯：蕭博文）1120329