顏家南屯招待所違建拆完 中市府：將依規定結案

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對於國民黨前立委顏寬恒家族的南屯招待所違建拆除進度，台中市政府都發局21日表示，下午勘查時拆除進度已近100%，傍晚即可全數完成拆除。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）前國民黨立委顏寬恒家族的南屯招待所違建拆除進度，台中市政府都發局今天表示，下午勘查時已近100%，傍晚即可全數完成拆除，後續將依規定結案。

顏寬恒在參選台中市第2選區立委補選時，被披露家族在南屯區817地號公共設施保留地興建的招待所，建物部分違建及占用國有地，市府確認違建位置及範圍後，限期今天前拆除完畢。

都發局下午前往勘查後發布新聞稿表示，經過勘查，靠近大同八街增建的部分已拆除，鄰近大同九街圍牆及1棟建築物、大門、占用國有地的違建及木圍籬也已拆除，合法建物右側靠近大同九街違建部分傍晚可望拆畢，後續將依規定辦理結案。

至於外界關心顏家沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，都發局指出，已完成複查確認違建資料，包含地下室1層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建1層、圍牆等涉違建，今天開立違建認定通知書，依程序通知違建所有人限期14日改善。

另外，都發局表示，沙鹿山頂腳黃昏市場違建也在17日完成勘查，並開立違章建築認定通知書，限違建人14日內改善。（編輯：郭諭儒）1110121