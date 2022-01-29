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顏寬恒出售沙鹿豪宅 中市府：違建認定不受影響

2022/1/29 13:18（1/29 13:59 更新）
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國民黨前立委顏寬恒出售沙鹿豪宅，台中市政府29日表示，違建認定不受影響。（中央社檔案照片）
國民黨前立委顏寬恒出售沙鹿豪宅，台中市政府29日表示，違建認定不受影響。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）前國民黨立委顏寬恒的沙鹿豪宅有違建，台中市政府到場勘查後開立違章建築認定通知書，顏家日前出售及完成產權移轉。市府今天表示，違建認定不受影響，將督促所有人改善。

顏寬恒在參選台中市第2選區立委補選期間，爆出包括南屯招待所、沙鹿豪宅莊園有違建及占用國有土地事實，其中南屯招待所違建部分已自行完成拆除。

至於沙鹿豪宅則由台中市都市發展局複查後，包含地下室1層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建1層、圍牆等部分認定屬違建，都發局表示，已於21日開立違章建築認定通知書，並依程序通知所有權人於14天內改善。

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對於顏家最後決定將豪宅出售，並已完成產權移轉，都發局表示，建物及土地如產權移轉，原處分將撤銷，另將處分移轉給建物所有權人，且違章建築認定內容將不受影響，市府將督促所有人依期限自行改善，如逾期未改善，後續依規排拆，違章建築如有影響公共安全者，依規將優先處理。

據了解，顏家沙鹿豪宅門牌設於沙鹿區自立路，是由顏寬恒的媽媽等家人居住，建地約130坪，而保護區則有770坪。由於工班評估拆除時間可能要半年之久，而且雖然選舉已落幕，外界及市府仍緊盯違建拆除進度，最後顏家決定以一半的價格約新台幣4500萬元出售。（編輯：管中維）1110129

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