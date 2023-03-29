西部沿海發現16屍 蔡清祥籲國際執法單位合作查

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台灣西部沿海3月陸續發現16具浮屍，法務部長蔡清祥29日表示，已要求台灣高等檢察署督導各地檢署，盡速相驗並啟動防制人口販運督導小組，邀集相關單位了解事實。中央社記者謝幸恩攝 112年3月29日

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）台灣西部沿海3月陸續發現16具浮屍，遭疑是越南人蛇集團海上丟包。法務部長蔡清祥今天表示，責令高檢署督導，若與國際人蛇集團有關，將要求國際執法單位合作查辦。

蔡清祥指出，立即要求台灣高等檢察署督導各地檢署，盡速相驗並啟動防制人口販運督導小組，邀集各相關單位了解事實，若涉及人口販運，應盡速偵辦，若與國際人蛇集團有關，將要求國際執法單位共同合作，盡速查辦。

針對媒體詢問，各地檢署偵辦方向是否朝向人口販運，及遭丟包浮屍是否為偷渡者，蔡清祥表示，目前高檢署彙整各地檢署相驗資料判斷事實，再邀集各機關研商，若與人蛇集團有關，一定要嚴加辦理。

另一方面，高檢署檢察長張斗輝已指示各地檢署清查相關案件，因事涉多個地檢署，高檢署初步規劃明天召集相關地檢署統籌協調偵辦；另由海巡署、法醫研究所共同商討後續處理事宜。

海巡署新聞稿指出，海巡署3月從台中到高雄沿海陸續發現16具男女浮屍，已由海巡署或轄區警察單位報請各地檢署相驗，其中僅2具確認是越南籍身分（男性），海巡署正調查是否涉及偷渡，相關單位已透過駐台北越南經濟文化辦事處協助分析鑑定遺體身分，再由各地檢署指揮偵辦。（編輯：方沛清）1120329