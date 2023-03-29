台中至高雄外海3月以來發現16屍疑遭人蛇丟包 2人為越籍

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彰化縣王功外海一座離岸風機爬梯平台上7日被發現有一具男性遺體，將擇期解剖以釐清死因。（翻攝照片）

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）媒體報導，指台灣外海近半個月發現數具屍體，疑遭人蛇集團丟包。對此，海委會海巡署今天表示，經查3月共在海上岸際發現16具遺體，其中2具為越南籍男子，正積極深入調查。

TVBS報導表示，台中港離岸風場一處風機平台7日發現有具男性乾屍，死因離奇，迄今仍未查出死者身分。沒想到海巡隊兩週後在台中至高雄沿海陸續發現7具半裸男女浮屍，陳屍地點分布台中、雲林、台南、高雄，且疑為越南籍人士，不排除是遭人蛇集團海上丟包釀成慘劇。

對此，海巡署下午透過新聞稿表示，今年3月執行海上救生救難死亡案件，共在海上岸際發現16具遺體，都由海巡署或轄區警察單位報請地檢署辦理相驗事宜，其中僅2具確認為越南籍男子。

海巡署說，為調查有無涉及偷渡情事，先前已會同相關單位深入調查中。

另外，經清查相關海域雷情資料，都沒發現可疑活動船舶，相關單位已透過駐台北越南經濟文化辦事處協請越方協助相關分析鑑定情況，並報請轄屬地檢署指揮。（編輯：張銘坤）1120329