高雄港外2月發現越籍女浮屍 曾逾期居留遭遣返

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）海巡署3月份在台中到高雄沿海發現16具遺體，有2具確認為越南籍男子。高雄港外今年2月也發現越南籍女子浮屍，檢警調查為逾期居留遭遣返回國的陳姓女子，全案正擴大釐清。

海洋委員會海巡署今天下午透過新聞稿表示，今年3月執行海上救生救難死亡案件，共在海上岸際發現16具遺體，都由海巡署或轄區警察單位報請當地地檢署辦理相驗，其中僅2具確認為越南籍男子。另為調查有無涉及偷渡情事，先前已會同相關單位深入調查中。

不過，除了海巡發現的16具遺體外，高雄警方2月多也在高雄第二港口燈塔外海1.4浬處發現一具浮屍，經警方2月27日報驗解剖，釐清死者為曾在台違法打工逾期居留的31歲越南籍陳姓女子。

檢方調查，越南籍陳女在台與一名外籍勞工結婚，但因逾期居留遭遣返回國，不料其遺體今年2月多卻在高雄外海被發現，疑偷渡來台途中發生變故。目前經相驗、家屬指認身分後，因家屬對死因沒意見，遺體已發給其配偶，全案正釐清是否與3月發現的16具遺體或其他偷渡案有關。

近3年前屏東籍漁船「金順滿1號」載運越南籍偷渡客來台，陳姓船長涉嫌在屏東縣恆春鎮白沙沙灘附近，讓36名偷渡客穿著救生衣跳船搶灘，當場被海巡署偵防分署屏東查緝隊人員發現查獲35人、1人身分下落至今不明，陳姓船長被依「入出國及移民法」判處6個月徒刑，緩刑3年，可易科罰金。（編輯：陳清芳）1120329