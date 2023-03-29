台灣沿海3月以來發現16屍疑遭人蛇丟包 5人台灣籍

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海巡署29日表示，今年3月執行海上救生救難死亡案件，共在海上岸際發現16具遺體，都由海巡署或轄區警察單位報請地檢署辦理相驗事宜。據知，這些死者性別為13男3女。圖為台南七股所發現遺體搬運情形。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月29日

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）台灣沿海3月陸續發現16具浮屍，遭疑為越南人蛇集團海上丟包。海委會海巡署今天表示，其中2人初判為越南籍男子、5人為國人，另9人身分待查。據知，這些死者性別為13男3女。

海巡署今天發布新聞稿表示，今年3月執行海上救生救難死亡案件，共在海上岸際發現16具遺體，都由海巡署或轄區警察單位報請地檢署辦理相驗事宜。

據了解，這16名死者性別分別為13男3女，遺體發現地點從基隆到高雄至台東都有。

分別為，基隆大武崙1名台籍女死者；桃園市2名男死者身分不詳、1名女死者身分不詳；新竹縣圳頭1名台籍男死者；彰化縣王功外海離岸風機爬梯平台1名男死者身分不詳；雲林口湖、麥寮和下湖共3名男死者身分不詳；嘉義1名台籍男死者。

另外，台南市七股區分別為1名越籍男死者和1名身分不詳男死者，台南市將軍區同樣發現1名越籍男死者和1名身分不詳男死者；高雄市茄萣區有1名台籍男死者；以及台東小野柳1名台籍女死者。

其中，2名男死者身上有越南證件，初判應為越南籍人士，其中1人在沙洲上被發現，另1人為海漂屍；另5名死者（3男、2女）經家屬指認，為國人身分；剩餘9人（8男、1女）身分不明仍待查。

海巡署表示，為調查有無涉及偷渡情事，先前已會同相關單位深入調查中；且經清查相關海域雷情資料，都沒發現可疑活動船舶，相關單位已透過駐台北越南經濟文化辦事處協請越方協助相關分析鑑定情況，並報請轄屬地檢署指揮。

由於外界懷疑這些浮屍可能是越南人蛇集團海上丟包。台灣高等檢察署檢察長張斗輝已指示各地檢署清查相關案件，因事涉多個地檢署，高檢署初步規劃明天召集相關地檢署統籌協調偵辦。（編輯：張銘坤）1120329