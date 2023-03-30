林右昌：2/18起沿海20具浮屍 7越南籍看似有關偷渡

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內政部長林右昌30日表示，2月18日至今台灣沿海發現20具浮屍，9具確認是中華民國籍，7具則確定是越南籍，未確認身分的遺體還有4具。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北30日電）內政部長林右昌今天說，2月18日至今台灣沿海發現20具浮屍，其中9具為本國籍是因輕生或落海導致，與偷渡案無關；7具是越南籍、4具未確認身分，目前跡象看起來是跟偷渡案比較有關。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、次長花敬群等人列席，專題報告「高房價民怨下政府加速興建社會住宅進度及平均地權條例修正後其抑制房價之住宅政策相關配套措施」，並備詢。

林右昌會前受訪時表示，2月18日到3月29日間，台灣沿海發現20具浮屍，清查後有9具確認是中華民國籍，是因為輕生或落海導致，跟偷渡案無關；7具則確定是越南籍，未確認身分的遺體還有4具。

林右昌說，另外，由於2月通報有越南偷渡案件，整個狀況除已掌握、確認身分的，還有3名沒找到，正在清查中。至於是否與國際人蛇集團相關，林右昌表示，這都還有待調查，目前跡象看起來是跟偷渡案比較有關。

另外，媒體報導，內政部警政署下擬成立「保八總隊」，專責電廠、油庫、水庫、機場等國家重要基礎設施防護工作。

林右昌表示，國家的關鍵基礎設施的維護非常重要，如何因應中共武力威脅、確保民生安全是工作重點，提高維護能量，包括油、水、電、通訊設施確保安全，相關方案都還在討論中。（編輯：張均懋）1120330